زعيم كوريا الشمالية يتوعد أمريكا بالأسلحة الفتاكة إذا أعلن ترامب الحرب ضده

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أعلن رئيس كوريا الشمالية أن زر القنبلة النووية لا يزال موجود على مكتبه، ويوجه كلامه هذا الي الولايات المتحدة لأنها قد تنوي بدء الحرب مع دولته، كما ذكر في حديث تليفزيوني له ويؤكد فيه أن جميع المناطق الموجودة في الولايات المتحدة قد تقع بالفعل تحت أنظار الأسلحة النووية والتي تمتلكها كوريا الشمالية، ويؤكد في حديثه هذا أنه ليس تهديداً بل هو حقيقة ، ويؤكد على أنه قد فتح أبواب السلام مع الأمم المتحدة.وأكد في حديثه أيضا أن بلاده تنتج كثيرا من الصواريخ الباليستية ونشرها، وأن علاقته مع كوريا الجنوبية في تحسن.

ومن جهة أخرى فقام بعض من الصحفيين وذلك أثناء الإحتفال بأعياد الميلاد ، بطلب من الرئيس الأمريكي بالتعقيب علي تصريحات زعيم كوريا الشمالية ورد عليهم قائلاً:”سوف نري”، وتوقع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أن عام 2018 يعتبر عام خطير ويؤكد أن كوريا الشمالية تنوي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية، كما نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية تصريحاً له وهو يؤكد فيه إحتمال أن تستخدم الولايات المتحدة قوة عسكرية، إذا أجرت كوريا الشمالية اختباراً نووياً، وأنه لا يستبعد حدوث حرب بين بيونج يانج و دونالد ترامب.

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كما أكد أيضا أن أمريكا سوف تستخدم قوة عسكرية تزيد بنسبة 70% إذا قام بيونج يانج بتفجير قنبلة نووية أخرى، وذكر أيضاً أن الرئيس الأمريكي قد رفض محاولة احتواء برنامج كوريا الشمالية النووي، وحرم بيونج يانج من ضرب الولايات المتحدة بصاروخ نووي، وأشار إلي أن إيران تراقب تعامل واشنطن مع كوريا الشمالية، أما بيونج يانج يراقب ما تفعله الحكومة الأمريكية حيال طهران.

وكتبت مجلة نيويورك علي صفحاتها أن كوريا الشمالية قد وعدت العالم بمفاجأة كبيرة مع حلول عام 2018، مؤكدة علي العقوبات الاقتصادية التي تقوم أمريكا فرضها علي زعيم كوريا الشمالية، ولكنها استطاعت أن تكمل البرنامج النووي الخاص بها وتجاربها في إنتاج الصواريخ، وأكدت الصحيفة أن كوريا الشمالية تواصل بأقصي جهودها تطوير أسلحتها، كما أنها تؤكد أنها علي طريق العدالة والإستقلال.

وقد شهد عام 2017 حالة توتر شديدة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأجري زعيم كوريا الشمالية ثلاثة تجارب صاروخية، بالإضافة إلي اختبار قنبلة هيدروجينية، أم واشنطن فقد أجرت عدة مناورات عسكرية بالإشتراك مع كوريا الجنوبية وأوضحت التدريبات بهجوم علي كوريا الشمالية.

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