حريق ببرج ترامب بنيويورك يسفر عن إصابة شخصين

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تابع موقع مصر 365 الحريق الذي نشب مساء أمس حيث أعلن “موقع ميرر” عن مصادر مسؤولة في “دائرة الإطفاء التابعة لمدينة نيويورك” الأمريكية والذين أكدوا عن نشوب حريق هائل قد شب في الطوابق العليا من “برج ترامب” والذي يعد من أكبر الأبراج الناطحة للسحاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن “موقع ميرر” أن عمال الطوارئ حاولوا مكافحة النيران التي نشبت في برج ترامب ومحاولة السيطرة عليه قبل أن تمتد ألسنة اللهب والنيران إلى المناطق المجاورة من برج ترامب، وقد تزامن وقت نشوب الحريق مع زيادة الرئيس الأمريكي لواشنطن.

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وقد أعلن “موقع ميرر” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان في زيارة لمدينة واشنطن لحظة وقوع الحريق في “برج ترامب”، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية إلا إصابة شخصين فقط، وقد أعلنت إدارة الطواري بمدينة نيويورك أن حادث حريق برج ترامب قد وقع بسبب ماس كهربائي، وتم الإعلان عن إصابة شخصين تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأوضحت المصادر الطبية أن إصابة أحداهما تعد إصابة خطيرة.

والجدير بالذكر أن برج ترامب هو من ناطحات السحاب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون برج ترامب من ثمانية وخمسين طابق متعددة الاستخدامات، ويقع برج ترامب في الجادة الخامسة من مانهاتن بمدينة نيويورك، وقد تم تصميم البرج من قبل “دير سكوت” بشركة “هايدين كونيل”، وتم تطوير البرج من قبل الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب”.

ويعد برج دونالد ترامب بمثابة مقر لمنظمة ترامب، ويعد مكتبه الرئيسي وسكن ترامب، تم فتح العديد من التاجر للأعمال التجارية في برج ترامب خلال الثلاثين من شهر نوفمبر من عام 1983، خلال عام 1979 نشب خلاف قبل أن يتم إقامة برج ترامب وغيره من المباني، حيث أن “لجنة نيويورك للبناء” قد أعلنت عن شعورها بالقلق بسبب إعادة تقسيم المناطق قد تنشأ بسبب بناء ناطحات السحاب على طول الجادة الخامسة بين شوارع أربعين وسبعة وخمسين.

وتم تصميم برج ترامب من قبل “دير سكت” وكان برج ترامب يقع في الموقع السابق متجر “بونويت تيلير” وقد تم بناء برج ترامب في عام 1929، وتم شراء برج ترامب من قبل “دونالد ترامب” خلال عام 1979، وهدم منظمة ترامب مخزن في الجادة الخامسة وبدأت بإقامة برج ترامب هناك.

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