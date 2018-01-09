“ترامب” سأهزم أوبرا وينفري في حالة ترشحها لانتخابات الرئاسة 2020

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” حينما علم أن الإعلامية الأمريكية الشهيرة “أوبرا وينفري” تنوي أن تخوض الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، حيث أعلن أنه سوف يهزمها.

وأعلن دونالد ترامب إلى جموع الصحفيين خلال اجتماعه مع بعض نواب الكونجرس الأمريكي في “البيت الأبيض” قائلاً “أنا أحب أوبرا، ولكني أعتقد أنها لن تترشح، رغم الدعوات التي لاقتها بعد خطابها في حفل جوائز جولدن جلوب”.

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وأعلن “دونالد ترامب” أنه يجب أوبرا وينفري، وسوف يكون هناك الكثير من المرح في حالة أن قامت بالترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وأضاف قائلاً “لكني لا اعتقد ذلك”، وأضاف أنه قد حضر من قبل أحد حلقات برنامج الشهير “أوبرا”.

والجدير بالذكر أن الإعلامية الشهيرة “أوبرا وينفري” قد أعلنت عن عزمها المشاركة في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي من المقرر أن تتم خلال عام 2020 القادم، أثناء تسلمها لأحد الجوائز في “الجولدن جلوب” وقد حصلت أوبرا وينفري على جائزة تسمى “سيسيل بي دوميل” في إطار الدورة الخامسة والسبعين من حفل توزيع جوائز “جولدن جلوب”.

وبهذا التكريم تصبح “أوبرا وينفري” هي أول امرأة سمراء تفوز باللقب، وقد أعلنت بعد فوزها خطاب هام جدا وملهم للعديد من الفتيات بشكل خاص، حيث حمل الخطاب رسالة إلى الفتيات حيث أكد أنه يوجد يوم جديد في الأفق، وأشارت أوبرا وينفري بخصوص التحرش الجنسي بالنساء قائلة “تجاوز كل الثقافات والحدود الجغرافية والأعراض والأديان والسياسية وأماكن العمل”.

وخلال لقائها الإعلامي في حفل “الجولدن جلوب” أشادت بتأثير المرأة المتميز بالجرأة وخصوصا في مواقف النساء اللاتي تعرضن للتحرش، وعدم ترددهن في فضح الأمر والجدير بالذكر أن جوائز “جولدن جلوب” الفخرية يتم منحها إلى الشخصيات التي تعد لها مساهمات كبيرة وبارزة في مجال صناعة الترفية، ويعد “جولدن جلوب” أول حدث ترفيهي أمريكي يقام من أجل فضائح التحرش الجنسي التي تعرضن لها العديد من النساء من أجل العمل على مناصرتهم والتركيز على أن جرائم التحرش الجنسي تجاوزت كل الثقافات والحدود الجغرافية.

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