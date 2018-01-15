الصين تبدأ في تنظيف أكبر تسريب في المكثفات النفطية في التاريخ

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سعت السفن الصينية يوم الاثنين الى تنظيف بقعة كبيرة ناجمة عن انسكاب نفطي بعد ان غرقت ناقلة النفط الايرانية قبالة سواحل الصين مما اثار مخاوف من ان تتأثر الحياة البحرية فى المنطقة بشدة، وقد غرقت ناقلة النفط الايرانية “سانشى” المحملة ب 136 الف طن من النفط الخام الخفيف واشتعلت فيها النيران منذ يوم 6 يناير بعد ان اشتعلت تماما وارسلت عمود من الدخان يصل الى 1000 متر فوق بحر الصين الشرقى.

ولم يتم العثور على جثث سوى ثلاثة من افراد الطاقم ال 32، وقد اصطدمت السفينة الايرانية بسفينة شحن “سي اف كريستال” التى تحمل علم هونج كونج مما أثار النار على ناقلة النفط الإيرانية، قال مسؤولون ايرانيون اليوم الاحد أنه لا يوجد أمل في العثور على الناجين من طاقم 30 من الايرانيين و البنجلاديشيين، ويوجد حالة من الغضب والحزن لدى شركة ناقلات النفط الإيرانية في طهران، حيث تنتظر عائلات الطاقم معلومات عن مصير أبنائهم، وذكرت وكالة أنباء الصين للانباء ان عمليات البحث والانقاذ قد الغيت وبدأت عملية التنظيف بعد اشتعال حريق يوم الاثنين.

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واضافت ان سفينتين رشتا مواد كيميائية للذوبان النفط وفقا لما ذكرته قناة “سي، تى، فى” واضاف ان طول انسكاب النفط الذي يبلغ طوله 18.5 كم وعرضه 7.4 كم شكل شرق موقع غرق السفينة بمساحة حوالي 129 كم مربع، وقال متحدث باسم وزارة النقل الصينية ان لا احد يريد كارثة ثانوية كبرى “واضاف ان التحقيقات مازالت جارية للكشف عن سبب الحادث، وصف ريتشارد شتاينر خبير الانسكاب النفطي في ألاسكا الحادث بأنه ” أكبر تسرب في المكثفات النفطية في البيئة في التاريخ”.

وقال شتاينر “نظرا الى حالة هيكل السفينة بعد أسبوع من الاشتعال والانفجارات، اعتقد ان ايا من عنابر الشحن او خزانات النفط لم تسلم من الحريق، ما يعني ان المتكثفات والحمولة النفطية قد تسربت بالكامل”، وقال الخبير “ليس لدي اي علم بالحوادث في الماضي حيث تسربت من مكثفات النفط اكثر من الف طن الى البحر، ومعظم حوادث التسرب التي نعرفها اقل من طن واحد”، ذكرت وسائل الاعلام الصينية ان ناقلة النفط الناقلة الإيرانية لديها قدرة 1000 طن من وقود الديزل الثقيل.

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