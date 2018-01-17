تصعيد خطير من أثيوبيا والسودان ضد مصر لحماية سد النهضة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها صحيفة سودانية تسمى “سودان تربيون” حيث أعلنت أن إثيوبيا عقدت اتفاق مع دولة السودان ينص على حماية “سد النهضة” القائم في الدولة الأثيوبية ضد أي عدوان يأتي من الخارج، وتعمل الدولة الإثيوبية على إقامة سد النهضة على ضفاف النيل الأزرق الذي يبعد عن الدولة السودانية بحوالي عشرين كيلومتر.

وأضافت الصحيفة السودانية التي تسمى “سودان تربيون” أن الاتفاق الدولي الذي تم عقده ما بين حكومتي دولة أثيوبيا ودولة السودان تضمن أيضا على نشر قوات مشتركة للعمل على تأمين سد النهضة القائمة على بعد عشرين كيلومتر من السودان بهدف حماية السد من أي عدوان خارجي.

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وأقرت بهذه الاتفاقية ولاية بالسودان تسمى ولاية النيل الأزرق التي تضمنت نشر قوات مشتركة لحماية النيل الأزرق وقد تم الاتفاق ما بين ولاية النيل الأزرق مع إقليم تابع لدولة أثيوبيا يسمى “إقليم شنقول قمز”، وأشارت الصحيفة السودانية أن الإقليمين قد قاما بإنهاء بنود الاتفاق مساء يوم الثلاثاء السابق بعد أن تم عقد مؤتمر في من أجل العمل على تطوير العلاقات فيما بين الدولة السودانية والدولة الإثيوبية.

وأكد الطرفان الإثيوبي والسودان أن العمل على تأمين حدود البلدين يعد بداية عمل جميع اللجان في الدولتين، ويعد هذا القرار السوداني الإثيوبي المشترك من أجل نشر قوات مسلحة مشتركة فيما بينها خارج حدود الدولتين على جانب الدولة الإثيوبية تحدي واضح وصريح للدولة المصرية التي تعد المتضرر الأول من إقامة سد النهضة في أثيوبيا، ويعد هذا التصعيد خطير جدا ضد الدولة المصرية.

وقد أعلن العديد من المثقفين والأكاديمين في دولة أثيوبيا أن بناء سد النهضة في أثيوبيا يقوم على خدمة مصالح كل من مصر والسودان على حد سواء، وأكدوا أن دول مصب نهر النيل سوف تستفيد من بناء سد النهضة بشكل استثنائي والمتمثلة في الحد من مخاطر الفيضانات إلى جانب توفير طاقة نظيفة.

وأعلن الأكاديمي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأستاذ المحاضر في جامعة أديس أبابا الدكتور “يعقوب أرسانو” أن إقامة سد النهضة يعد “هبة ربانية” لكل من الدولة المصرية ودولة السودان من أجل الحصول على طاقة نظيفة بأسعار زهيدة بدلا من العديد من المفاهيم التي تعد خاطئة من أجل تحقيق الملكية الاحتكارية على مياه نهر النيل.

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