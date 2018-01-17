“كاتب أمريكي” بعد عام من رئاسة ترامب الكونغرس يتجه لعزله

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تابع موقع مصر 365 إعلان الشبكة الإخبارية الأمريكية “فوكس نيوز” مقال كتبه “لويد جرين” المحامي، حيث تناول المقال العام الأول من رئاسة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية “دونالد ترامب”، ومدى حب الأمريكيين له بعد مضى عام على توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن لويد جرين قائلاً “إنه بعد أن مضى عام على رئاسته، أصبح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أقل شعبية مما كان عليه عندما تولى الرئاسة الأمريكية، وأصبحت سياسات حملته الغريبة والشاذة هي السمات المميزة للحقبة التي تعيشها أمريكا في الفترة الحالية”.

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وأعلن لويد جرين أنه على الرغم من العديد من الإنجازات التي تعد هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الأول من رئاسة دونالد ترامب والتي تمثلت في مراجعة “قانون الضرائب”، وانتهاء “قانون الرعاية الصحية أوباما كير” ويبدو أن دونالد ترامب مازال مصمم أن يكون رجل غير محبوب في الولايات المتحدة الأمريكية لينتقل من كارثة إلى أخرى.

وأعلن لويد جرين أن دونالد ترامب قد يكون هناك تبادل ازدراء بينه وبين جميع منتقديه، وأشار أن الرئيس الأمريكي قد يكلف الحزب الجمهوري الأمريكي مجلس الشيوخ ومجلس النواب والعديد من المناصب الحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن لويد جرين قائلاً “في النهاية قد يكون دونالد ترامب نفس التأثير على الجمهوريين الذي كان للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على الديمقراطيين، و هو تقليل عددهم في المناصب الحكومية الأمريكية”.

وأعلن لويد جرين أظهر تقرير تم نشره على موقع يسمى Axios أن قادة الحزب الجمهوري يعتقدون أن خسارتهم للكونجرس الأمريكي أمر لا جدل بشأنه، وتبعاً لأخر البيانات والإحصاءات التي أعلنت أن الحزب الديمقراطي لديهم الحظ الأوفر لاقتراع الكونجرس الأمريكي.

وفي استطلاع تم إجراؤه من قبل جامعة كونيبيالك الأمريكية أوضح أن معظم الشعب الأمريكي قد منحوا الرئيس دونالد ترامب راسب أو ضعيف وهذه كلها تقييمات لا يمكن أن يوصف بها شخص قد وصف شخصيته بالعبقرية.

وأضاف لويد جرين أن بورصة الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من تسجيلها بصفة يومية أرقام قياسية جديدة في مجالات النمو الاقتصادية فإن هذا لا يجعل الشعب الأمريكي يحبون دونالد ترامب، على الرغم من إنجازاته الهائلة.

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