حرب بارد تهدد العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية

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قام الصينيين بتعزيز الامن على طول الحدود مع كوريا الشمالية حيث داهموا الكاميرات وكاشفات الاشعاع والجنود لمواجهة ازمة انسانية او نووية محتملة، في أعقاب أشهر من التصعيد اللفظي بين واشنطن وبيونغ يانغ، تخشى بكين أمرين: الأول هو انهيار النظام، مما قد يؤدي إلى تدفق الملايين من اللاجئين على طول 1420 كيلومترا من الحدود المشتركة والعواقب الثانية المترتبة على التجربة النووية الكورية الشمالية.

وفي مدينة داندونغ الحدودية، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من التجارة الثنائية، يظهر توتر في الجو العام، مع لهجة الحرب الباردة على ما يبدو، وقال تشانغ فو كان المسؤول عن منشأة لتربية الاسماك بالقرب من المياه ان الكوريين الشماليين وصلوا الى الجانب الصينى لاصطيادهم ولكنهم لم يعودوا يجرؤون الان لان الجنود يقومون بدوريات ومراقبة. ”

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وتدهورت العلاقات الثنائية في عام 2017، وقد دعمت الصين، الداعمة الاقتصادية والدبلوماسية الرئيسية لكوريا الشمالية، عدة مجموعات من عقوبات الأمم المتحدة ردا على تجاربها النووية وصواريخها، وقال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون فى العام الماضى ان المسؤولين الأمريكيين ابلغوا نظرائهم الصينيين بخطة التدخل العسكرى فى حالة سقوط نظام بيونج يانج، وقال يانغ تشو، وهو مفاوض صينى سابق حول الملف النووي لكوريا الشمالية “ان العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية تواجه بعض المشاكل”، واعرب عن اسفه ازاء موقف كوريا الشمالية من نزع اسلحتها النووية، واضاف “ان هذا ادى الى الصعوبات الحالية فى العلاقات الثنائية”.

وفي سد سويونغ الكهرومائي، الذي يزود البلدين بالطاقة، يجري تفتيش كاميرات مراقبة المياه، وقال يين غوكسى البالغ من العمر 75 عاما، وهو عامل مدى الحياة فى السد، “ان المنطقة تخضع لمراقبة صارمة”، ولا يسمح للكوريين الشماليين بامتلاك قوارب، وبالتالي فإن عدد الأشخاص الفارين إلى الصين صغير، وقال يين غوكسى “اذا جاءوا فإننا سنقوم باعتقالهم ونعيدهم”.

وفى منطقة لوجين غينغ الشمالية اقامت القرى الحدودية “وحدات حماية” لمواجهة الكوريين الشماليين الذين يستفيدون فى فصل الشتاء من تجميد نهر تومين الاخر الذى سيصل إلى الجانب الصينى، وقد قال مسؤول في الحزب الشيوعي المحلي للبلدية على احدى الشبكات الاجتماعية “علينا تعزيز الامن، ولدينا شعور متزايد بالمسؤولية”.

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