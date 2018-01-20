“أقلية الديمقراطي” تحمل ترامب مسؤولية توقف المؤسسات الأمريكية الفيدرالية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ بالولايات المتحدة السيناتور “تشاك شومر” حيث أعلن أن مسؤولية وقف مؤسسات الحكومة الأمريكية الفيدرالية بشكل مؤقت سير أعمالها تقع على كاهل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وأشار السيناتور “تشاك شومر” في تصريحات تم إعلانها عبر الشبكة الأمريكية “سي إن إن” اليوم الموافق السبت العشرين من شهر يناير الجاري أن هذا الإغلاق لمؤسسات الحكومة الفيدرالية سوف يسمى “إغلاق ترامب”، حيث أعلن قائلاً “لا أحد يستحق اللوم على هذا الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه سوى الرئيس دونالد ترامب”.

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وقد أعلن “الكونجرس” بالولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس الموافق يوم الجمعة التاسع عشر من شهر يناير الحالي أنه قد فشل الوصول إلى اتفاق من أجل العمل على تمرير “مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية” خلال الفترة القصيرة الحالية ولمدة تصل إلى أربع أسابيع فقط حتى السادس عشر من شهر فبراير القادم من عام 2018.

تعطيل تمرير مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية يدل على أن العديد من الهيئات والمكاتب الفيدرالية سوف تتجمد أعمالها إلى أن يتم تصويت الكونجرس الأمريكي على ميزانية جديد بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، ويتزامن هذا بعد مرور سنة كاملة على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصب الرئيس الخامس والأربعين للدولة الأمريكية.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض “سارة ساندرز” في بيان تم إعلانه ونص على التالي “بعد أن اخفق تمرير مشروع قانون التمويل الليلة قد تم وضع الحزب الديمقراطي الأمريكي السياسة فوق أمننا القومي والعائلات العسكرية والأطفال الضعفاء وقدرة بلادنا على خدمة جميع المواطنين الأمريكيين”.

وقد أشار بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قائلة “لن نتفاوض على وضع المهاجرين غير القانونيين في الوقت الذي يحتجز فيه الديمقراطيين مواطنينا الشرعيين رهائن لمطالبهم التي تتسم بالرعونة”.

وقد أعلن تشاك شومر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يتحمل مسؤولية توقف مؤسسات وجمعيات الحكومة الأمريكية الفيدرالية بشكل مؤقت ويحمل المسؤولة بشكل كامل، وأضاف أن هذا الإغلاق سوف يسمى باسم “إغلاق ترامب”.

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