تعرف على تفاصيل لقاء السيسي مع مايك بنس من أجل حل الدولتين

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تابع موقع مصر 365 إبلاغ مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمل على دعم حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية إذ تم التوصل إلى الاتفاق بين الطرفين، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعى الرئيس دونالد ترامب من أجل طمأنة حليف عربي رئيسي.

ويزور مايك بنس جمهورية مصر العربية والتي تعد أول محطة له في إطار جولة دولية تتضمن كل من دولة الأردن ودولة إسرائيل، ويعد مايك بنس هو من كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم بزيارة المنطقة العربية خلال شهر ديسمبر السابق، بعد أن قام الرئيس دونالد ترامب باعتراف بالاعتراض بالقدس الشريف عاصمة الدولة الإسرائيلية.

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وأعلن مايك بنس لجموع الصحفيين قائلاً “أصغينا باهتمام للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وصف الزعم المصري اعتراضه على قرار دونالد ترامب بأنه خلاف بين أصدقاء”.

وأكد مايك بنس أنه يريد أن يطمئن الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تظل ملتزمة من أجل الحفاظ على الوضع الحالي في القدس الشريف، وأن الدولة الأمريكية إلى الوقت الراهن لم تتوصل إلى قرارا نهائي بشأن الحدود بين الطرفين حيث قال “تصوري أنه اطمأن لهذه الرسالة”.

وأعلن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن “تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتم تحقيقه من خلال المفاوضات القائمة على أساس حل الدولتين، وأكد أن جمهورية مصر العربية لن تدخر أي جهد من أجل دعم تسوية القضية الفلسطينية”.

وأعلن مايك بنس أنه قد قام بمناقشة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قضية اثنين أمريكيين مسجونين في جمهورية مصر العربية خلال عام 2013، بالإضافة إلى تصريح مايك بنس بأن إصلاح العديد من القوانين المصرية التي تفرض مجموعة من القيود فيما يتعلق بالمنظمات الغير تابعة للجهات الحكومية.

كما تعد مايك بنس خلال اجتماعه مع رئيس جمهورية مصر العربية على دعم أمريكا للدولة المصرية خلال حربها على الإرهاب وأعلن أن علاقة الدولتين صارت أقوى بعد فترة فتور وأشار قائلا “نتكاتف معك في مصر في الحرب ضد الإرهاب”.

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