انفجار في جنوب تايلاند يسفر عنه مقتل 3 مدنيين

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انفجرت سيارة مفخخة صباح اليوم الاثنين في سوق جنوب تايلاند مما اسفر عن مصرع ثلاثة مدنيين واصابة 22 اخرين، وفقا لما ذكره المسؤولون، وهو اول هجوم من نوعه فى المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بعد شهور من الهدوء.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب تايلاند، التى تقع على حدود ماليزيا ومختلفة ثقافيا وعرقيا، تقاتل تمردا ضد نظام البلاد منذ عام 2004، مما اسفر عن مصرع 7 الاف شخص معظمهم من المدنيين، وكان عدد القتلى فى عام 2017 هو أدنى عدد له خلال 13 عاما من الصراع، بينما تقدمت مفاوضات السلام، وعزز الجيش التايلاندي حصار المنطقة الجنوبية.

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إلا أن القنبلة التي استهدفت سوقا مزدحمة فى يالا، وهى مدينة يرتادها البوذيون والمسلمون، أشارت إلى عودة استهداف المدنيين، وقد وقع الانفجار في إحدى الزقاق الضيقة في السوق حيث تسبب الانفجار في حطام الأكشاك والشرطة انتشرت بعد وقت قصير من الانفجار وبدأت بالتحقيق.

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