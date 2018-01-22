بنغلاديش تؤكد على إشراف الأمم المتحدة على خطة عودة الروهينجا

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حاولت بنجلاديش الأحد طمأنة المجتمع الدولي حول خطة لاعادة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا المسلمين الى بورما مؤكدا ان العملية “اختيارية” وسيتم تنسيقها مع الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية عبد الحسين محمود علي فى شرح لخطة الدبلوماسيين الغربيين ان العملية التي تهدف إلى إعادة حوالى 750 ألف لاجئ فروا من الصراع والحملة العسكرية التي شنتها القوات البورمية ستنفذ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا .

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وقال الوزير خلال الاجتماع فى داكا “من أجل ضمان أن تكون العودة اختيارية، اشترطت بنجلاديش وضع بنود تتعلق بالمفوضية والمنظمات الدولية الأخرى في عملية العودة الكاملة”.

ومن المقرر أن تبدأ عملية إعادة اللاجئين الذين يعيشون في ظروف بائسة في مخيمات مكتظة على الحدود بين بنغلاديش وبورما في غضون أيام ومن المتوقع أن تستمر لمدة سنتين تقريبا.

ولكن الخطة واجهت ردود فعل غاضبة من قبل اللاجئين الروهينجا، وكثير منهم لا يزالون تحت صدمة العنف، بما في ذلك القتل والإغتصاب والحرق المتعمد.

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