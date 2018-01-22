“إذاعة إسرائيلية” تعلن أبومازن أبلغ السيسي موافقته على الوساطة الأمريكية

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تابع موقع مصر 365 إعلان الإذاعة الإسرائيلية عن تصريحات محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني الذي أبلغ رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على موافقته على عودة الوساطة الدولية الأمريكية من أجل المفاوضات السياسية مع إسرائيل بشرط أن تكون المفاوضات تحت الرعاية الدولية.

وقد أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن محمود عباس أبو مازن قد أبدى موافقته خلال حديثه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على عودة الوساطة الدولية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء المفاوضات مع إسرائيل على الرغم من اعتراف دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة بأن القدس الشريف هي عاصمة لدولة إسرائيل.

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وقد أضاف الإذاعة الإسرائيلية في البيان الصادر عنها أن الرئيس الفلسطيني قد قام بوضع شرطين لقبول الوساطة الأمريكية، وكان الشرط الأول هو موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على التخلي عن احتكار الوساطة الدولية بكونها جزء من المجتمع الدولي يرعى المفاوضات مع جمهورية مصر العربية والدولة الأردنية، أما الشرط الثاني هو أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بخصوص قضية القدس لن يكون جزء من المفاوضات السياسية مع إسرائيل.

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