الأكراد بسوريا يوجهون المدنيين بضرورة حمل السلاح للتصدي للقوات التركية

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اعلن زعماء الأكراد في شمالي سوريا دعوتهم إلى المدنيين القاطنين في منطقة عفرين إلى أهمية حمل السلاح للتصدى للحملة العسكرية التركية على منطقتهم .

يأتي ذلك في البيان الذى أصدره المسؤولون الأكراد وقالوا فيه انهم يدعون شعبهم للدفاع عن عفرين وعن صمودها، ولم ياتى في البيان اى تفاصيل أخرى عن المعركة .

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وكانت الفصائل الكردية قد فرضت سيطرتها على ثلاثة مناطق شمالى غرب سوريا، كان من بينها منطقة عفرين، وذلك منذ اندلعت الحرب المسلحة هناك .

وترى تركيا ان الفصائل الكردية تسعى لعمل كيان كردي كبير على حدودها والذي بدوره يشكل قاعدة جماهيرية عربضة لحزب العمال الكردستاني، الذي يتولى مسؤوليته معارضين لأنقرة منذ سنوات طويلة، ومن المنظور التركى يصنف الحزب على انه كيان ارهابى وكذلك الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي .

وكانت المدفعية والطائرات التركية قد استهدفت عدد من المواقع الكردية لليوم الرابع على التوالي في حملة عسكرية منظمة .

وكان قد أعلن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، أن العمليات العسكرية ستستمر حتى يتمكن ملايين السوريين من العودة إلى ديارهم مرة أخرى، وقالت وسائل الإعلام التركية أن قوات الجيش التركى تقدمت عدة كيلو مترات باتجاه عفرين.

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