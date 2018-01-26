ترامب: أشك أن يكون هناك فرصة لعودة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

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قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أنه يشكك في أي فرصة لعودة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وأضاف فى تصريحاته أنه يحمل الفلسطينيين مسؤولية تعثر المفاوضات.

وتابع “ترامب” فى تصريحاته التى أدلى بها أثناء وجوده في منتجع دافوس السويسري، أن الفلسطينيين لم يبدوا أى إحتراماً لأمريكا بعد قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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وأردف دونالد ترامب “يجب أن يظهر الفلسطينيين احترامهم للولايات المتحدة الأمريكية وإلا لن نسير فى سبيل التقدم “.

وكان الرئيس الفلسطينى “أبو مازن” قد صرح قائلاً أن أمريكا لم تعد هى الوسيط الأمين، والمحايد في مفاوضات السلام بينهم وبين إسرائيل.

واصفاً إعتراف “ترامب” بالقدس كعاصمة لإسرائيل في ديسمبر من العام الماضي بأنها “صفقة القرن”.

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو”، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال ترامب “لطالما أيدت إسرائيل الولايات المتحدة، لذلك ما أعلنت عنه فيما يتعلق بالقدس شرف لي”.

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