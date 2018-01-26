إيران تدرس فرض قيود على حرية استخدام الإنترنت

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أعلن أمين مجلس صيانة الدستور في إيران “آية الله أحمد جنتي”، إنه من المقرر أن يكون هناك نية لفرض المزيد من القيود على التعامل مع شبكة الإنترنت بهدف العمل على التصدي لأعمال الشغب في المستقبل.

وجاءت تصريحات “جنتي” بعد الاجتماع الذي جمعه بالمرشد الأعلى الإيراني “آية الله خامنئي” و بمجموعة من خبراء مجال الأنترنت والشبكات الالكترونية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية.

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وصرح “جنتي” بإن الكثير من البلدان الأخرى مثل الصين واليابان، تتخذ نفس هذه السياسة بفرض قيود على مستخدمي شبكة الإنترنت.

وأكد أنه لولا فرض هذه الدول لعدد من القيود على مستخدمي الإنترنت لحدثت فيها اعمال شغب وتظاهرات بشكل أسوأ بكثير من هذه التي وقعت فى بلادنا.

وشهدت إيران فى أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي تظاهرات وأعمال شغب كانت هى الأكبر منذ تظاهرات عام 2009، بسبب غضب الشعب الإيرانى من سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وتفشي مظاهر الفساد.

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