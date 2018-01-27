مستشار بالبيت الأبيض يهدد بالاستقالة بسبب سياسات ترامب

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تابع موقع مصر 365 إعلان شخص مطلع إلى وكالة الأنباء الإخبارية العالمية “رويترز” أن مستشار في البيت الأبيض يسمى “دونالد مكجهان” قد هدد بتقديم استقالته خلال شهر يونيو السابق من عام 2017 بعدما أعلن أنه “ضاق ذرعاً” بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والذي يصر على أن يتخذ خطوات من أجل عزل مستشار خاص يحقق في “التدخل الروسي” في انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016.

وأعلنت الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” أنها نقلت عن أربعة أشخاص تم إبلاغهم برغبة الرئيس الأمريكي، ليعلن بها “دونالد ترامب” أنه قد تراجع عن أمره بإقالة “روبرت مولر” بعدما أعلن “دونالد مكجهان” قائلاً “أفضل الاستقالة عن تنفيذ هذه التعليمات”.

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ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة حين تم توجه سؤال له عن مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا حيث أعلن قائلاً “خبر غير صحيح يا جماعة، خبر غير صحيح”، وأعلن الخبراء عاملون في المجال القانوني أن الرئيس دونالد ترامب قد حاول أن يقوم بعزل روبرت مولر وهذا يدل على أن هناك نية فساد من أجل إيقاف تحقيق روبرت مولر.

وأعلن شخص مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” أن الرئيس دونالد ترامب قد سعى من أجل عزل روبرت مولر بسبب ما اعتبره الرئيس “تضارب مصالح”، واعلن أشخاص آخرون إن هناك علاقة ما بين روبرت مولر وبين “جيمس كومي” الذي خلفه في منصب “مدير مكتب التحقيقات الاتحادي”، وتبين أن إقالة الرئيس الأمريكي خلال شهر مايو، واستقالة روبرت مولر من أحد نوادي الجولف التي كان يملكها دونالد ترامب بسبب خلافات وقعت بسبب الرسوم خلال عام 2011.

وأعلن شخص مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء الإخبارية “رويترز” أن الرئيس دونالد ترامب طلب من دونالد إثارة ما أعلنه “نزاعات مع روبرت مولر مع رود روزنشتاين” نائب وزير العدل الأمريكي حيث أن الرئيس الأمريكي رأى أنها خطيرة بما يكفي من أجل عزل روبرت مولر.

وأعلن دونالد مكجهان لم يعلق على هذه الأحداث ولم يقوم بمناقشة الأمر مع “رود روزنشتاين” وهدد بتقديم استقالته عندما ظل الرئيس الأمريكي متمسك بموقفه.

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