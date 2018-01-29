“الولايات المتحدة” تسلم طائرات بلاك هوك للأردن لتعزيز “أمن الحدود”

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تابع موقع مصر 365 قيام الهيئات المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم السلطات المسؤولة في دولة الأردن وبالتحديد “قوة الانتشار السريع” أخر دفعة من “الطائرات الهليكوبتر بلاك هوك” من أجل العمل على تعزيز الدفاعات الحدودية بدولة الأردن.

وأعلن المسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية أن جميع المساعدات التي تم تقديمها في المجال العسكري إلى دولة الأردن، وهو أحد أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية العسكرية، وتساعد الدولة الأردنية على بناء قدراتها العسكرية في إطار استراتيجية أوسع نطاق من الناحية الإقليمية.

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وقد حضر مراسم تسليم الطائرات الهليكوبتر بلاك هوك “جوزيف فوتيل” قائد القيادة المركزية، والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية وقد هبطت الطائرات في إطار عملية محاكاة تهدف إلى إنقاذ رهائن تقوم على تنفيذها قوات خاصة.

وأعلن القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بعمان “هنري ووستر” خلال تسليم الطائرات الهليكوبتر التي تم إقامتها في “قاعدة الملك عبدالله الجوية” على بعد خمسة وثلاثين كيلومتراً شمال شرق العاصمة الأردنية عمان حيث أعلن قائلاً “الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم جهود القوات الجوية الأردنية لحماية حدود الأردن وردع أعمال الإرهاب والمساهمة في عمليات التحالف لهزيمة داعش”.

وأشار السفير الأمريكي بعمان أن “الكونجرس الأمريكي” قد قام على تخصيص أربعمائة وسبعين مليون دولار للسنة المالية 2017 إلى جيش دولة الأردن من أجل تخصيص جزء كبير للتدريب وكذلك قطع الغيار إلى جانب حظائر الطائرة الهليكوبتر من طراز بلاك هوك والأسلحة.

وأعلن هنري ووستر “القوة قادرة على نقل القوات والإمدادات في أي مكان بدولة الأردن في أسرع وقت من أجل تعزيز أمن الحدود وصد أي عمليات تسلل محتملة”.

وأعلن “جابر العبادي” قائد جناح النقل الجوي بدولة الأردن قائلاً “علاقات التعاون العسكري بين دولة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تعد استراتيجية ومتينة وتعتبر عنصر هام في الجهود المشتركة في هزيمة عصابة داعش الإرهابية”.

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