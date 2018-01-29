“دونالد ترامب” يعلن “أنا عبقري متزن واتناول طعام جيد”

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تابع موقع مصر 365 إعلان “دونالد ترامب” رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه “عبقري متزن، ويتناول طعام جيد”، وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي رداً على سؤال لمحطة التليفزيون البريطانية “أي تي في” بخصوص صحته حيث أن هناك بعض من الآراء التي تعلن أن الرئيس الأمريكي مختل عقلياً وغير لائق جسدياً.

وأعلن دونالد ترامب رداً على هذه التصريحات في محطة “أي تي في” حيث قال “أنا عبقري متزن”، وعندما تم سؤال الرئيس عن تناوله لشطائر البرجر المشوي وكذلك شرب “المياه الغازية” رد الرئيس الأمريكي قائلاً “أتناول الطعام الجيد، حقا من بعض أرقى الطهاة في العالم، أتناول الطعام الصحي، وأتناول بعض هذا الطعام أيضا في بعض الأحيان، وأعتقد أنني أتناول الطعام في الواقع بشكل جيد جداًّ”.

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وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يدرس إمكانية بقاء الدولة الأمريكية مشاركة في اتفاقية باريس للمناخ، وشدد على ضرورة أن يكون اتفاقية باريس للمناخ جيد للولايات المتحدة الأمريكية.

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