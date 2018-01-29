“سامح شكري” يعلن ليس هناك وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الخارجية المصري “سامح شكري” أنه لا يوجد أي وسيط في مفاوضات حول ملف سد النهضة القائمة بين جمهورية مصر العربية وبين الدولة الإثيوبية، والتي تم الإعلان عن انتهاء هذه المفاوضات خلال شهر.

وقد جاء تصريحات وزير الخارجية المصري عقب الانتهاء من عقد القمة الثلاثية المغلقة التي تم اليوم بين رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبين رئيس مجلس وزراء الدولة الإثيوبية، وبين رئيس السودان عمر البشير على هامش فعاليات مؤتمر القمة الثلاثية للاتحاد الإفريقي التي تم عقدها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية قد تقدم بمقترح سابق من أجل إدراج وساطة دولية لتكون طرف محايد في مفاوضات الدولة المصرية مع دولة إثيوبيا حول سد النهضة مثل “البنك الدولي” بعد أن توقفت المباحثات الدولية بين البلدين لمدة شهور عديدة.

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