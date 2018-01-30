سي آي ايه: نتوقع تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية القادمة

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قال رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه” مايك بومبيو في مقابلة نشرت اليوم الاثنين أن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية لم يتوقف ومن المتوقع تدخل موسكو في انتخابات عام 2018، حيث قال بومبيو لل بى بى سى “لم ارى انخفاضا كبيرا في أنشطتهم”.

وقال “اننى اتوقع ان يواصلوا القيام بذلك، ولكني واثق من ان الولايات المتحدة ستتمكن من اجراء انتخابات حرة ونزيهة، الامر الذي سيحقق بطريقة ما نتائج قوية بما فيه الكفاية للحد من تأثيرها على الانتخابات الرئاسية. ”

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صرحت وكالات الاستخبارات الأمريكية في نهاية عام 2016 أن الرئيس فلاديمير بوتين بذل جهودا استخباراتية واسعة في ذلك العام للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتقويض حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وتعزيز حملة دونالد ترامب.

وتشمل هذه الجهود اضخ المنشورات و “الأخبار” من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية التي تهدف إلى تدمير مصداقية، الا ان ترامب رفض باستمرار فكرة مساعدة روسيا وواصفا اياه بانه “اخبار كاذبة”.

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