“نشطاء فلسطينيين” يرشقون وفد أمريكي بالأحذية والبيض لزيارتهم بيت لحم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام عشرات من النشطاء في الدولة الفلسطينية اليوم الموافق الثلاثاء الثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018 برشق وفد دولي من الولايات المتحدة الأمريكية بالأحذية والبيض بعد خروج الوفد الأمريكي من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وقد قام النشطاء الفلسطينيين بمحاصرة “غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم” القائمة في الضفة الغربية احتجاجاً على استضافة وفد دولي من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد رفع النشاط الفلسطينيين شعارات ضد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي وضد الحكومة الأمريكية أمام غرفة تجارة وصناعة بيت لحم.

Advertisements

وجرت العديد من المناوشات خلال مغادرة الوفد الأمريكي لغرفة تجارة وصناعة بيت لحم القائمة في الضفة الغربية، وقد أعرب أحد الناشطين والمشاركين في الاحتجاج “إبراهيم مسلم” حيث أكد أن النشطاء الفلسطينيين قد عبروا عن رفضهم الشديد لعقد اجتماع داخل “غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم” حيث أن هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها في الوقت السابق من قبل القيادات في الدولة الفلسطينية من أجل مقاطعة جميع الوفود الأمريكية وكذلك عدم استضافة الشخصيات الأمريكية بعد قرار “دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي بالإعلان عن القدس الشريف عاصمة لإسرائيل.

أقرا المزيد “نيويورك تايمز” تنشر مقال هجومي على مصر بسبب دعمها للقضية الفلسطينية