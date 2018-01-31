ترامب: لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لهزيمة الدولة الإسلامية بأسرها

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كان البيت الابيض قد نشر يوم الثلاثاء مقتطفات من خطاب الرئيس ترامب أمام الكونغرس حول حالة الاتحاد ودعا الامريكيين الى “التوحد” حيث اكد انه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لهزيمة الدولة الإسلامية بأسرها.

وقال الرئيس “اننى اود ان اقول لكم هذا المساء عن مستقبلنا وطبيعة الأمة التى سنكون فيها، نحن جميعا معا مثل فريق واحد وشعب واحد وعائلة امريكية واحدة”.

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كما يدعو ترامب الديمقراطيين والجمهوريين الى العمل معا لتمويل بناء بنية تحتية آمنة و سريعة وموثوق بها وحديثة في حاجة إليها الاقتصاد ويستحقها الشعب، ودعا الاطراف الى التعاون فى قضية الهجرة.

واضاف “انني امس هذا المساء ادعو كل الاطراف الديموقراطيين وكذلك الجمهوريين من اجل حماية مواطنينا بغض النظر عن اصلهم او لون بشرتهم او دينهم”.

وفى كلمته أمام مجلس النواب ركز الرئيس على إنجازاته الاقتصادية وخاصة “اكبر إصلاح ضريبي فى التاريخ الامريكى” مؤكدا انه منذ ان تم اقرار النظام الضريبي حصل حوالى ثلاثة ملايين عامل على الاف الدولارات مكافآت .

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