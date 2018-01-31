غرق عبارة علي متنها اكثر من 80 شخصا بالمحيط الهادي

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نظرا للاضطرابات البحر نتيجة للتغير في درجات الحرارة، غرقت عبارة في المحيط الهادئ على متنها أكثر من 80 شخصا ، وذلك وفقا لما لمدة أحد المسؤولين، يذكر أن أحد نواب مجلس النواب جمهورية كيريباتي طالب بفتح ملف كامل للتحقيق في تلك القضية بطريقة مستقلة.

وبعد أن انتشر خبر غرق العبارة في المحيط الهادئ، قام العديد من فرق الإنقاذ من مختلف الجنسيات بعمل دوريات في مساحات واسعة في أنحاء المحيط الهادئ وذلك ليتمكنوا من عملية البحث ولايجاد أشخاص ناجين من العبارة بالمحيط.

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والجدير بالذكر أن فريق الانقاذ عثر علي سبع أشخاص داخل المحيط الهادئ على قيد الحياة، ويتطلع الفريق الي العثور على أشخاص آخرون وسط المحيط ناجين من غرق العبارة.

قام مركز تنسيق الإنقاذ في نيوزيلندا بإعلان في بيان صحفي له، أن سلطات جمهورية كيريباتي أكدت علي أن العبارة كانت تحتوي علي 80 شخصا بالإضافة إلي طاقم العمل الموجود على متن العبارة.

واكد مركز تنسيق الإنقاذ علي وجود اربع طائرات من جمهورية نيوزيلندا واستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، قامت بمساعدة فريق الانقاذ في إجراء عمليات المسح في منطقة المحيط الهادئ بجوار منطقة غرق العبارة، وأشار إلي أن عمليات البحث قامت بالتركيز علي العثور علي زورق نجاة كان موجود داخل العبارة.

واكد المركز الخاص فريق الانقاذ بأن زورق النجاة الذي عثروا عليه بالقرب من منطقة غرق العبارة، صمم لإنقاذ ما يقرب من 25 شخصا، ولكنه يمكن أن يتسع أكثر من تلك العدد ولكنة سوف يكون مكتظ.

وقام رئيس وزارة كيريباتي السابق ليري ما تاباي، بتقديم الانتقادات الحادة الي ممثل جزيرة نونوتي التي انطلقت منها العبارة وعن طريقة تعامل الحكومة مع تلك الحادث الأليم الذي أدى إلى فقدان اكثر من 80 شخص بالإضافة إلى طاقم عمل العبارة، مشيرا إلى أن العبارة قامت بالانطلاق في 18 يناير.

ويذكر أن سكان جزيرة نونوتي المنكوبين الذين بلغ عددهم الي أكثر من 2000، يريدون أن يعرفوا كيف يسمح المسؤولين السيفية غير صالحة للاستخدام الإبحار لمسافات طويلة والقيام برحلات عبر المحيطات، ولماذا لم يسرعوا في إنقاذ السفينة، ولماذا استغرق اكثر من عشر ايام حتى يتم دق جرس الانذار، والكثير من التساؤلات حول غرق العبارة، قام سكان الجزيرة بتوجيه الي أحد المسؤولين.

وصرح أحد مسؤولي مجلس النواب لراديو نيوزيلندا، أن هذا القضية تحتاج إلي تحقيق مستقل، مشيرا إلي أنة يريد الرد علي جميع تساؤلات سكان الجزيرة واهالي المفقودين، ويريد أن يعرف من المسؤول عن تلك الكارثة ولماذا حصلت، ولماذا لم ينتبهوا الي تلك الحادث إلا بعد مرور أكثر من 8 ايام علما بأن العبارة كان من المفترض أن تستغرق يومين فقط للوصول إلي رحلتها.

ويذكر ان طول العبارة المنكوبة يصل الي 17.5 مترا، وكان من المفترض أن تستمر رحلة العبارة أم في بوتيرو، الي ما يقرب من يومين لكي تصل إلى أكبر بلدة في عاصمة كيريباتي جنوب تاراوا وهي بلدة بنتيو.

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