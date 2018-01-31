ماكرون يحذر تركيا من أي محاولة لغزو سوريا

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حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا من اي محاولة “لاكتساح” سوريا بعد الهجوم الذي شنه الجيش التركي وقوات المعارضة الموالية لسوريا على المتمردين الاكراد في منطقة عفرين.

واضاف “اذا تبين ان هذه العملية ستأخذ مسارا مختلفا عن التعامل مع تهديد ارهابي محتمل على الحدود التركية وتبين انها غزو فاننا سنواجه مشكلة حقيقية معها” وذلك نشر فى صحيفة لوفيجارو على موقعها على الانترنت، وقال ماكرون “طالبت على الفور بالحذر وضبط النفس “.

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وقال رئيس الوزراء التركي بن ​​علي يلدريم في مؤتمر صحافي عقده في انقرة ان “العالم كله يعلم ان تركيا لا تتحرك في منطق الغزو”.

وقال يلديريم ان الهدف من هجوم عفرين مماثل لهدف درع الفرات التركي في أغسطس 2016 في جزء آخر من شمال سوريا ضد الجهاديين والمقاتلين الأكراد، وفي 20 يناير، شن الجيش التركى عملية عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستانى فى منطقة عفرين الشمالية.

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