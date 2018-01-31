اندلاع مظاهرات بالسودان تحت مسمى “مسيرة الخلاص” ضد ارتفاع الأسعار

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تابع موقع مصر 365 اندلاع موجة من الاحتجاجات في الشوارع السودانية بسبب الغلاء والأحوال المعيشية الصعبة للمواطنين، وأعلن المواطنين في دولة السودان عن احتجاجهم ضد شعار “مسيرة الخلاص”، وقد اتسعت دائرة التظاهرات الحالية في الدولة السودانية وامتدت إلى العديد من المناطق والمدن بسبب ارتفاع أسعار جميع السلع إلى جانب انخفاض الأحوال المعيشة بالسودان.

وشهدت اليوم مدينة سنجة التابعة لولاية سنار السودانية خروج مئات من المواطنين احتجاجاً على الغلاء وارتفاع أسعار جميع السلع وقد قام المتظاهرون بترديد هتافات مناهضة لما تم تسميه “ميزانية الإفقار والتجويع” التي أعلنها البرلمان السوداني في الفترة الأخيرة.

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وقامت شرطة ولاية سنار السودانية وكذلك جميع الأجهزة في الدولة بقمع المتظاهرين بقوة، وقد استخدمت الهراوات إلى جانب الغازات المسيلة للدموع من أجل تفريق جموع المتظاهرين، كما قامت الشرطة السودانية باعتقال مجموعة من المشاركين في المظاهرات بولاية سنار السودانية اليوم.

وقد قامت المعارضة السياسية في دولة السودان من الدعوة إلى مظاهرات اليوم الموافق يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لعام 2018، تحت مسمى “مسيرة الخلاص” اعتراضاً على ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى جانب انخفاض الأحوال المعيشية بدولة السودان.

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