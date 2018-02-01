“الشرطة الفرنسية” تمد حبس “طارق رمضان” حفيد حسن البنا

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تابع موقع مصر 365 قرار السلطات الفرنسية اليوم الموافق يوم الخميس الأول من شهر فبراير لعام 2018 بتمديد اعتقال حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا “طارق رمضان” بسبب اتهامه باغتصاب ناشطة حقوقية.

وأعلنت مصادر قضائية في الدولة الفرنسية باعتقال “طارق رمضان” أنها قامت باعتقال حفيد حسن البنا بتهمة اغتصاب ناشطة حقوقية وامرأتان آخرتان قد اتهمتها طارق رمضان باغتصابهم والتحرش بهم خلال شهر أكتوبر السابق في عام 2009 وعام 2012.

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وأعلنت مصادر أمنية في الدولة الفرنسية أن “طارق رمضان” قد توجه من تلقاء نفسه حينما علم بأمر استدعائه من قبل الشرطة الفرنسية على خليفة اتهامه بجريمة اغتصاب ناشطة حقوقية بباريس.

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