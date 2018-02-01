“إسرائيل” تعرض مشاركتها في خطة “إعادة إعمار قطاع غزة” ببروكسل

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” حيث أعلنت أن إسرائيل قد عرضت على “مؤتمر الدول المانحة” الذي تم عقده في بروكسل العاصمة البلجيكية خطة إعمار قطاع غزة الذي يشهد خلال الفترة الحالية مأساة إنسانية تعد خطيرة بعد انهيار البنى التحتية بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” إن خطة إعادة أعمار قطاع غزة قد قامت الوزير الإسرائيلي “تساحي هنجبي” بطلب تمويل دولي، وقد قامت حكومة إسرائيل بالتعهد الحكومة الإسرائيلية في إعادة مرافق البني التحتية، وعلى قائمتها إنشاء منشأة لتحلية المياه والعمل على تركيب خط ضغط عالي للكهرباء، والعمل على مد أنبوب غاز طبيعي من إسرائيل إلى قطاع غزة.

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وأوضح الوزير “تساحي هنجبي” أن خط إعادة أعمار قطاع غزة تتضمن أيضا على إقامة منشأة من أجل تكرير مياه الصرف الصحي إلى جانب إقامة مكب للنفايات مع العمل على تطوير المنطقة الصناعية القائمة في شمال قطاع غزة والذي عاد مرة أخرى القطاع الإسرائيلي من السيطرة عليه على أن يتم استغلال الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة من العمل في المنطقة الاقتصادية بشمال قطاع غزة.

وأعلنت الدولة الإسرائيلية أنها سوف تتعامل بشكل أكثر مرونة بخصوص “المواد ثنائية الاستخدام” والتي ادعت إسرائيل أن المقاومة الفلسطينية تقوم باستغلال هذه المواد في القيام على إنتاج وسائل قتالية ضدها.

ويجدر هنا الإشارة ان الدولة الإسرائيلية قبل إعلانها عن مشاركتها في إعادة أعمار قطاع غزة قد قامت بإعداد سلسلة من التقارير التي تقوم على عرض الوضع الكارثي في قطاع غزة، ومنها انخفاض أعداد شاحنات نقل البضائع بقطاع غزة لتراوح ما بين ثلاثمائة وحتى أربعمائة شاحنة بصفة يومية، ويعد هذه العدد ثلث أعداد شاحنات نقل البضائع التي كانت تجوب قطاع غزة خلال الوقت السابق، وهذا كله ينعكس على القوى الشرائية في قطاع غزة.

كما أوضحت التقارير الإسرائيلية أن حوالي 95% من المياه بقطاع غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والشرب، وأن مئات آلاف أمتار المكعبة من مياه المجاري تتدفق بصفة يومية إلى “البحر الأبيض المتوسط، لتصل إلى آلف وتسعمائة وثمانية وأربعين شاطئ من شواطئ المنطقة المحية بها، وقد حذر الخبراء من انتشار الأمراض بسبب تشرب مياه المجاري إلى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة إلى نسبة 50%.

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