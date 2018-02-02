مستشار المرشد الإيرانى: إيران لن تتخلى عن نفوذها فى منطقة الشرق الأوسط

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صرح أحد المستشارين البارزين لمرشد الثورة الإيرانية “آية الله علي خامنئي” إن قيادة الدولة لن تقلص نفوذ التواجد في الشرق الأوسط على الرغم من المحاولات الأمريكية المضنية لذلك، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال “علي أكبر ولاياتي” فى احد المؤتمرات الجامعية بعنوان “دعما لانتفاضة فلسطين ” أن التدخل والنفوذ الإيرانى في المنطقة ضرورى ، وحتى تستمر إيران في القيام بدورها الهام والرئيسي داخل المنطقة، لذلك فإن هذا النفوذ من المهم أن يستمر .”

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وتعهد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في وقت سابق، باستمرار العمل مع الدول الخليجية وإسرائيل للتصدى لما أطلق عليه “مساعي ايران” لتوسيع رقعة نفوذها في الشرق الأوسط، وهو ما أعتبرته إيران تهديداً مستمراً نحو زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط .

فى الوقت الذى شدد فيه على أن بلاده لن تتخلى عن الدول التى يتم اضطهادها بالمنطقة، مضيفاً “أن دورنا في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان يأتي دائما في إطار التنسيق مع ما تطلبه حكومات هذه البلدان.”

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