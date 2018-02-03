كشف السرية عن مذكرة الكونجرس بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 “مذكرة اللجنة الدائمة للاستخبارات بالكونجرس الأمريكي” بخصوص التحقيقات التي تجريها الدولة الروسية بشأن الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2016 حيث أثارت هذه المذكرة عديد من ردود الأفعال المختلفة إلى جانب ظهر العديد من التحليلات والتعليقات على المذكرة.

وكانت الوثيقة عبارة عن “مذكرة تحقيق” تم إجرائها من قبل “لجنة الاستخبارات التابعة للكونجرس الأمريكي” بخصوص موضوع علاقة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية مع الدولة الروسية، ومن خلالها تم بحث اللجنة العديد من المعلومات السرية التي تتعلق بأجهزة المخابرات وكذلك “مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي” وكذلك وزارة العدل الأمريكية.

Advertisements

كما أظهرت الوثيقة أيضا شبة تحايل من قبل “مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي” وكذلك وزارة العدل الأمريكية من أجل إصدار أرم تجسس على مواطن أمريكي “كارتر بيج” وهو أحد المسؤولين السياسيين عن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية وهذا يتعارض مع الدستور الأمريكي.

وأرادت لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي عن الكشف عن نتائج أعمالها وهذا يطلب موافقة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي والذي قام بإعطاء أوامر بكشف السرية عنها ليتم نشرها فيما بعد، ويرى الحزب الجمهورية وكذلك الرئيس الأمريكي أن نشر وثيقة لجنة الاستخبارات بالكونجرس أن نشر التحقيق يهدف إلى تعريف الشعب الأمريكي أن كلا من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي ربما يكونوا قد تآمروا عليه بما بفقد التحقيقات الدولية من قبل الدولة الروسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة قدر كبير من المصداقية.

ويرى الحزب الديمقراطي الأمريكي وكذلك بعض من أعضاء الحزب الجمهورية أن السيناتور “جون ماكين” أن كشف وثيقة لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي يفقد الشعب في الولايات المتحدة الأمريكية الثقة في سلطات تنفيذ القانون وكذلك في أجهزة المخابرات مما يؤدي إلى ضرر كبير بالصالح العام الأمريكي.

وقد تركزت تحقيقات لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي عن “كريستوفر ستيل” عميل الاستخبارات البريطاني السابق الذي قام بتقديم ملف إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي عن وجود علاقات شخصية بين حملة دونالد ترامب الانتخابية مع الدولة الروسية.

كما تقدم كلا من مكتب التحقيقات الفيدرالية إف بي آي، وكذلك وزارة العدل الأمريكية بطلب من أجل الحصول على إذن استخباراتي من أجل التجسس على السيناتور “كارتر بيج”، ولم يتم الكشف عن ما تم تسميته “دوسيه ستيل” والذي يتم الشك في أمره على أنه ملفق بهدف تشوية حملة دونالد ترامب الانتخابية.

أوضحت الوثيقة أن “محكمة الاستخبارات الأمريكية” لم تقوم بمنح إذن تجسس على مواطن أمريكي، وأشارت الوثيقة أن “كريستوفر ستيل” هو من قام بإعداد الملف بناء على طلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي وكذلك حملة هيلاري كلينتون بعد الحصول على مائة و ستين ألف دولار أمريكي، وأعلنت الوثيقة أن كلا من وزارة العدل ومكتب إف بي آي كانوا على معرفة بما تم من قبل كريستوفر ستيل والذي أعلن أنه لا يرغب في نجاح دونالد ترامب في أن يصبح رئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

أقرا المزيد حرب باردة بين الدولار واليورو والسبب.. ترامب!!