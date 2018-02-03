الصين تجري اختبارات لمطلق القذائف الكهرومغناطيسي

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تابع موقع مصر 365 الصور التي تم نشرها خلال الفترة السابقة على “موقع تويتر” حيث أن الدولة الصينية تختبر في الوقت الراهن “مطلق قذائف مغناطيسي” يتم حمله على السفن البحرية، ويمكن إطلاق قذائف بسرعة كبيرة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت.

كانت تسعى العديد من الدول العالمية إلى امتلاك مطلق القذائف المغناطيسي بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد مطلق القذائف المغناطيسي مختلف تماماً عن المدافع التي يتم استخدام البارود فيها لإطلاق القذائف، والسلاح التي تجري الدولة الصينية العديد من الاختبارات العسكرية عليه يعمل تبعا لنظام الطاقة الكهرومغناطيسية والتي يعطي القذيفة سرعة المدفع إلى جانب مدى الصاروخ.

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يعمل مطلق القذائف المغناطيسي على توليد مجال كهرومغناطيسي قوي بين قضيبين، ليعمل المجال المغناطيسي على إطلاق القذائف بسرعة كبيرة جداًّ، ولم تؤكد السلطات في الدولة الصينية على صحة الصور التي تم تداولها عبر موقع تويتر، وأظهرت الصور السفينة الصينية العسكرية “هايانغشان” وهي ترسو بالقرب من ساحل ووهان جنوب شرق الصين وهي تحمل مطلق القذائف المغناطيسي.

وأعلنت المجلة العلمية الأمريكية “بوبيلار ساينيس” أن الدولة الصينية تعمل على تكنولوجيا مطلق القذائف المغناطيسي من أجل تطويرها منذ فترة سابقة، وأشارت أن الأسلحة التي تعمل تبعاً لهذه التكنولوجيا فإنها قادرة على إسقاط الطائرات وكذلك الصواريخ.

وأعلن الباحث في مجال التكنولوجيا القتالية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في الدولة البريطانية “جاستن برونك” قائلاً “لا يوجد نظام دفاع ضد ضربات مطلق القذائف الكهرومغناطيسي ذي السرعة العالية. إنه سريع جدا وصغير جدا بالنسبة للصواريخ المضادة للسفن والأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات”.

وأشار جاستن برونك ” إذا كان باستطاعة دولة الصين الحصول على السلاح متكاملا في ترسانتها مستقبلا، فإنه سوف يعطيها تفوقا كبيرا على بحرية الولايات المتحدة الأمريكية”، ويشار أن الدولة الأمريكية سعت لمدة تصل إلى عشرة سنوات تقريباً من أجل العمل على تطوير تكنولوجياتها العسكرية من خلال إطلاق القذائف بسرعة أكبر ستة أضعاف سرعة الصوت إلا أنها من على اليابسة وليس من على متن السفن البحرية والتي أجرتها الدولة الصينية في الوقت الراهن وتقوم بتدريبات عسكرية عليها لتبرهن على تفوقها في استخدام التكنولوجيا العسكرية.

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