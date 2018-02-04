الأتحاد الأوروبى يتوعد بالرد المناسب على قرارات ترامب

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أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يقف صامتا أمام قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ، وتوعد بالرد السريع على أي قرار من الممكن أن يقوم بأعلانه فيما يتعلق بفرض قيود على الواردات من دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما ينذر بوقوع أزمة تجارية في المحيط الأطلسي.

وصرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية “مارغريتيس شيناس”،فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الاثنين: بإن “الاتحاد الأوروبى على أتم أستعداد للرد وبشكل المناسب، إذا ما تأثرت صادراتنا بأي قرارات متسرعة من شانها أن تؤثر على عملية التجارة مع الولايات المتحدة”.

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جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكى “ترامب”، يوم الأحد الماضي، في الحوار التلفزيونى، الذى قال أكد أنه يرى التجارة مع الاتحاد الأوروبي باتت “غير منصفة” بالنسبة لأمريكا.

وكان “ترامب” قد قرر الأسبوع الماضي، أن يفرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الألواح الشمسية والغسالات بشكل تعسفي قليلاً ما يحدث، الى جانب الوعيد المتواصل بتخفيض مشتريات الشعب الأمريكانى من الصلب والألمنيوم من أوروبا.

وكان الإتحاد الأوروبي، قد أبرم مؤخراً، عدد من الاتفاقيات التجارية الحرة مع كل من كندا، واليابان، ويستعد لمفاوضات فى هذا الشأن مع كلاً من أستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة الى رغبة الاتحاد في تعميق العلاقات التجارية مع دول أمريكا الجنوبية.

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