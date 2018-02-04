“قطار نقل” يخرج عن مساره بولاية أوهايو الأمريكية

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تابع موقع مصر 365 حادث مروع وقع في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروج قطار نقل عن مساره الصحيح وبالتحديد في مقاطعة آشلاند التابعة لولاية أوهايو، وبعد معاينة الجهات الأمنية للقطار تبين أن السبب في وقوع حادث خروج القطار عن السكك الحديدية بسبب تسرب غاز “البروبان وكذلك تسرب مسحوق أكسيد الزنك” من بعض عربات القطار بحسب التصريحات التي أعلنها إدارة الطرق المحلية بولاية أوهايو.

وأعلنت الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية أن حادث خروج قطار عن السكك الحديدية لم يسفر عن أي إصابات بشرية، ولكن السلطات المحلية بولاية أوهايو قد قامت بإغلاق الطريق بين بريسويل ولودونويل بسبب التخوف من آثار تسرب غاز البروبان ومسحوق أكيد الزنك وهي مواد كيماوية ضارة، وقد قامت قناة “روسيا اليوم” الفضائية مقطع فيديو لحادث خروج القطار عن مساره في ولاية أوهايو.

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