“السفارة المصرية بواشنطن” تعلن إلقاء القبض على قاتلي المواطن المصري

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تابع موقع مصر 365 إعلان السفارة المصرية بواشنطن أن السلطات المسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت بإلقاء القبض على مرتكبي حادث إطلاق النار والذي أودى بحياة “أندرو سمير قتلة” المواطن المصري.

وقد أعلنت السفارة الأمريكية بواشنطن اليوم الموافق الأحد الرابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018 قائلاً “في إطار متابعتها لحادث مقتل أندرو سمير قتلة والذي لقى مصرعه بسبب إطلاق النار عليه من قبل مجهولين مساء يوم الثامن والعشرين من شهر يناير السابق لعام 2018، قام القنصل المصري بواشنطن المستشار نادر سعد فور علمه بتفاصيل حادث إطلاق النار على المواطن المصري بالاتصال بخالة الفقيد “ليلى إسكندر” من أجل الوقوف على تفاصيل الحادث ومتابعة سير التحقيقات مع السلطات الأمريكية وحثها على إيلاء الموضوع أقصى اهتمام ممكن مع سرعة الإفراج عن جثمان الفقيد حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات ليتم نقله ودفعه في أراضي الوطن”.

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وقد استطاع القنصل المصري بواشنطن بالتعاون مع أسرة الفقيد من الإسراع بإجراءات نقل جثمانه مع شركة الشحن المتخصصة في نقل الجثث، ومن المنتظر أن يتم نقل جثمان “أندرو سمير قتلة” يوم الأربعاء القادم، وأوضحت السفارة المصرية بواشنطن أن السلطات الأمريكية قد قامت بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم الجناة واعترفوا بارتكابهم جريمة قتل المواطن المصري بغرض السرقة.

ويقوم السفير المصري بواشنطن “ياسر رضا” بإجراء اتصالات مع المسؤولين في وزارة الدولة لشؤون الهجرة وفي مقدمتهم “نبيلة مكرم” والتي قامت بمتابعة الحادث مع السفارة المصرية بواشنطن منذ معرفتها بالحادث، ويقوم السفير المصري بواشنطن ببذل مزيد من جهوده من أجل تحمل “مؤسسة مصر الخير” جميع التكاليف من أجل شحن وتجهيز الجثمان في إطار تحقيق بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسسة مصر الخير وبين وزارة الخارجية المصرية.

وأعلن جميع أعضاء السفارة المصرية بواشنطن عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد المصري “أندرو سمير قتلة” وأبناء الجالية المصرية في واشنطن، وداعين من الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه السلوان والصبر.

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