اليابان ترفع مساهمتها للأونروا وتبدأ في إجراءات الاعتراف بالدولة الفلسطينية”

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تابع موقع مصر 365 إعلان دول اليابان برفع مساعدات الدولية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أجل المساعدة على تغطية العجز بعد أن أعلنت الدولة الأمريكية قيامتها بتخفيض تمويلها لوكالة الأونروا، وأعلنت اليابان أنها بصدد البدء في إجراءات اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وأعلن البيان الصادر عن “مكتب مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية” نبيل شعث اليوم الموافق الأحد الرابع من شهر فبراير لعام 2018 أن هذه التصريحات التي أعلنتها الدولة اليابانية جاء في ختام زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو.

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وأعلن نبيل شعث أنها خلال زيارته إلى دولة اليابان قد التقى مع وزير الخارجية الياباني “تارو كونو” وكذلك عقد لقاء مع أعضاء من البرلمان في دولة اليابان من أجل الاتفاق على الموقف الياباني من الشعب الفلسطيني في “الملف السياسي”، وتم الإعلان عن رفض الدولة اليابانية لموقف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بخصوص قضية القدس الشريف، وأعلنت دولة اليابان أنها تقف مع الفلسطينيين في حقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشريف.

أكد المسؤولين في دولة اليابان على تأييدهم لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند في عقده على المرجعية الدولية، وأوضح البيان الصادر عن نبيل شعث أن المسؤولين في دولة اليابان قد أكدوا على اعترافهم بالدولة الفلسطينية، والقيام بذلك سوف يكون من خلال الخطوات التالية أولها التوقيع من أعضاء البرلمان الياباني من أجل مطالبة الحكومة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ثم العمل على رفع المستوى الدبلوماسي للتمثيل الحالي من مكتب إلى ممثلة للدولة الفلسطينية وإعطاء الممثلة حصانة دبلوماسية، مع رفع ممثلية اليابان برام الله على أن يتم تتويج جميع هذه الخطوات بالاعتراف عن الدولة الفلسطينية.

وشدد جميع المسؤولين في الدولة اليابانية على دعم عملية التنمية في الدولة الفلسطينية، وخصوصا في المنطقة الزراعية الصناعية القائمة في منطقة أريحا، على جانب العمل على تنمية قطاع المياه وقطاع الكهرباء في غزة، مع العمل على دعم مشروع المكتبة الوطنية التي من المقرر أن يتم إقامتها في بير زيت.

وأختتم البيان الصادر عن مكتب نبيل شعث أنه التقى بأربعة وسبعين سفير أجنبي ومصري بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتم إطلاع المسؤولين في دولة اليابان على التطورات الحديثة على ساحة الدولة الفلسطينية.

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