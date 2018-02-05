تركيا تتوعد باستهداف الجنود الأمريكيين.. في هذه الحالة

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قالت تركيا أنها ستواصل عمليتها ضد الجماعات الكردية المسلحة في سوريا إلى بلدة منبج وإلى شرقي الفرات، وهددت القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة إذا قامت بارتداء الزي العسكري لوحدات حماية الشعب الكردي.

وقامت تركيا في العشرين من يناير بعملية عسكرية أطلق عليها “غصن الزيتون” في منطقة عفرين شمالي سوريا، والتى كانت تستهدف وحدات حماية الشعب الكردي، التي ترى تركيا أنها “جماعة إرهابية”.

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وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردي أحد الحلفاء الرئيسين لواشنطن في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى .

وتفرض وحدات حماية الشعب الكردي سيطرتها على بلدة منبج التى تعتبر ذات أهمية استراتيجية وتمتلك مسافة كبيرة من الأراضي شرقي الفرات حتى الحدود مع العراق.

وصرح نائب رئيس الوزراء التركي “بكر بوزداغ”، “بأنه إذا لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردي من منطقة منبج، سيكون علينا وقتها الذهاب إلى منبج، وسنذهب إلى شرقي الفرات”.

وأضاف “بوزداغ” أن تركيا لا تسعى لأي مواجهات مع القوات الأمريكية ولكن لن نقف صامتين أمام الجنود الأمريكين ومن الممكن أن يتعرضون للأسر إذا قاموا بأرتداء زي وحدات حماية الشعب الكردي.

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