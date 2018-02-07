“وفد روسي” يزور مصر لبدء إقامة أول محطة نووية بالضبعة

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تابع موقع مصر 365 وصول رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت “فاليري ليمارنكو” إلى القاهرة اليوم الموافق الأربعاء السابع من شهر فبراير الجاري لعام 2018 قادماً على قائمة وفد رفيع المستوى بطائرة خاصة من العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمتابعة إجراءات البدء في إقامة “محطة الضبعة النووية”.

وأعلنت مصادر مسؤولة قد شاركت في استقبال “فاليري ليمارنكو” أن رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” سوف يلتقي خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية بعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من بينهم وزير الكهرباء والطاقة الدكتور “محمد شاكر” ووزير الدولة للإنتاج الحربي “محمد سعيد العصار” من أجل متابعة إجراءات الحصول على تراخيص البدء في محطة الضبعة النووية، وكذلك الاطلاع على خطوات البداية.

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وتعد “محطة الضبعة النووية” هي الأولى من نوعها في جمهورية مصر العربية وتصل تكلفتها إلى عشرة مليارات دولار أمريكي وهي تعد أكبر صفقة في تاريخ الدولة الروسية على أن يتم الانتهاء من إقامة المفاعلات النووية بحلول عام 2029، وسوف تقدم الدولة الروسية جميع الاحتياجات النووية للمحطة لمدة تتراوح ما بين سبعين إلى ثمانين عام.

ويجدر هنا الإشارة إن جمهورية مصر العربية قد بدأت المفاوضات مع الدولة الروسية على بناء محطة الضبعة النووية قبل عام 2011، وكان هناك اتفاق مبدئي مع “الشركة الوطنية الروسية روس آتوم” من أجل إقامة محطة الضبعة النووية التي تشتمل على أربعة مفاعلات نووية قدرة المفاعل الواحد ألف ومائتين ميجاوات، بإجمالي قدرة أربعة آلاف وثمانمائة ميجاوات، وهذا يعد اتفاق قد تم التوقيع عليه بشكل نهائي من قبل “فلاديمير بوتين” الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة للدولة المصرية في أواخر عام 2017.

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