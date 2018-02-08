“تنظيم داعش”يهدد بغزو برج إيفل بباريس

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تابع موقع مصر 365 تهديد تنظيم داعش الإرهابي من قيامه بغزو الدولة الفرنسية في القريب العاجل، وقد قام التنظيم ببث فيديو يظهر فيه عملية هجومه على “برج إيفل” القائم في العاصمة الفرنسية باريس.

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ووصفت عناصر داعش الإرهابية عاصمة الدولة الفرنسية باريس بأنها “عاصمة الانحطاط”، وقد أطلقوا تحذر من حصار المدينة الفرنسية وشن هجوم مفاجئ من الأنفاق، وأعلنت لقطات الفيديو الذي تم نشره عبر موقع “العبد الفقير” التابع إلى تنظيم داعش الإرهابي عن وجود حافلات الجيش الفرنسي حيث تم وصفهم بأنهم “جيش الشيطان” وقيام العناصر الإرهابية بتنظيم داعش بالهجوم على حافلات الجيش الفرنسي.

وأعلن الموقع الأمريكي بي جي ميديا قائلاً “الداعشي الذي يتحدث في الفيديو يقول بعد أن يكمل جنود الخلافة حصار باريس، فأن الله سوف يرشد جنوده لاقتحام المدينة من الأنفاق الأرضية، ومفاجأة العدو مع هجوم مزدوج مباشر”.

وقد قام تنظيم داعش بإدراج صور في مقطع الفيديو تشبه طريقة الألعاب محذرين من أن الوقت قد حان، وقد أوضح فيديو تنظيم داعش أن العاصمة الفرنسية باريس سوف تكون قبل روما وقبل الأندلس، في إشارة إلى الدولة الإسبانية وذلك قبل القيام بتفجير البيت الأبيض الأمريكي وساعة بيج بن ببريطانيا وبرج إيفل.

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