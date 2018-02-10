رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي: الإرهاب لا دين له وربطه بالإسلام غير مقبول

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس الاتحاد البرلماني الدولي “جابرييلا بارون” عن سعادتها بحضور فعاليات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي الذي تم عقده في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الموافق العاشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

وقد شارك في فعاليات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي رئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي “جابرييلا بارون” والأمن العام لجامعة الدول العربية “أحمد أبو الغيط”.

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وأعلنت جابرييلا بارون خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الثالث للبرلمان العربي قائلة “إن الإرهاب لا دين له، ويهدد حريتنا كل يوم، وربط الإرهاب بالإسلام أم غير مقبول والإرهاب لا جنسيه له”، وشددت على أن قرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بشأن القدس الشريف يهدد عملية السلام في الشرق الأوسط ويهدد المنطقة باسرها، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلية لا تقل خطورته عن خطر الإرهاب على جميع أنحاء العالم العربي.

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