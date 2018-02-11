“الشرطة الأمريكية” تعلن مقتل 5 أشخاص بعد إطلاق النار عليهم بولاية كنتاكي

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تابع موقع مصر 365 إعلان مسؤولة في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل خمسة أشخاص بعد إطلاق النار عليهم في موقعين بولاية كنتاكي الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وأضافت الجهات المسؤولة أن من بين الخمسة قتلى يوجد شخص مسلح يشتبه أنه قد انتحر.

وأعلن قائد شرطة مقاطعة جونسون “دوين باريس” في بيان تم إصداره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً “إن الشرطة تلقت مكاملة استغاثة حوالي الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاق نار في منزل ريفي قريب من بينتس فيل على بعد نحو مائتين وستين كليومتراً جنوب شرقي لويفيل في كنتاكي”.

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وأعلن دوين برايس في البيان أن الضباط شرطة مقاطعة جونسون قد عثروا جثتين هناك وقد بدأت العناصر الأمنية في تفتيش المنطقة بحثاً عن مطلق الرصاص، وأضاف البيان أن هناك مكالمة استغاثة أخرى قد قادت الفرق الأمنية إلى شقة سكنية قائمة في بين تسفيل حيث تم العثور على ثلاثة قتلى من بينهم شخص مسلح.

وأعلن “دوين برايس” قائلاً ” وقعت جرائم قتل مروعة، لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الألم لفقدان أربعة أرواح بسبب تصرفات رجل واحد، أعمل مع سلطات إنفاذ القانون منذ 34 عاما وهذه واحدة من أكثر أعمال العنف إيلاما التي شاهدتها”.

وأعلن المسؤولين الأمنيين أن الشخص المسلح يسمى “جوزيف نيكل” ولم يتم الحصول على معلومات أكثر بشأنه على الوقت الراهن، ولم يتم أيضا الكشف عن هوية باقي ضحايا الحادث في انتظار إبلاغ أقاربهم، ويأتي هذا الحادث بعد مرور ثلاث أسابيع على واقعة إطلاق النيران على مدرسة ثانوية في ولاية كنتاكي وبالتحديد في بينتون عندما قام طالب بفتح النيران على زملائه مما أدى إلى إصابة 18 طالب ويتم احتجاز الطالب مرتكب الحادث في الوقت الراهن.

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