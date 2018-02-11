“تحطم طائرة روسية” بعد إقلاعها من مطار موسكو على متنها 71 راكب

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تابع موقع مصر 365 إعلان الوكالة الروسية الإخبارية “تارس” اليوم الموافق الأحد الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن تحطم طائرة ركاب بعد أن أقلعت من العاصمة الروسية موسكو على متنها واحد وسبعين راكب.

وأعلنت مصادر عاملة في جهاز الطوارئ بالدولة الروسية أن الطائرة من طراز “إيه إن 148″، وقد تم فقد الاتصال مع الطائرة بعد أن الإقلاع من المطار من العاصمة الروسية موسكو.

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وأكدت شركة الطيران الروسية Saratov التي تتبع لها الطائرة التي تعرض للحادث أن طائرتها التي أقلعت من المطار قد تحطم في منطقة قريبة من العاصمة الروسية موسكو، وتعد هذه هي أخر كارثة جوية كبيرة قد وقعت للخطوط الجوية الروسية بعد تحطم طائرة جوية أخرى يوم السبت الموافق الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لعام 2015 كانت في طريقها من منتجع بمدينة شرم الشيخ المصرية على سان بطرسبورج وعلى متنها مائتين وأربعة وعشرين راكب.

وقد سقطت الطائرة الروسية التي تتبع شركة ساراتوف للطيران في العاصمة الروسية موسكو، وترجع السلطات الأمنية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة ويبلغ عددهم واحد وسبعين شخص.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن الطائرة كان تقل خمسة وستين راكب بالإضافة على طاقم الطائرة المكون من ستة أشخاص وقد تم العثور على حطام الطائرة الروسية في إقليم رومانسكي.

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