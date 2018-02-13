“الكويت” تدعو لخلق آفاق جديدة للتحالف الدولي ضد “داعش”

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تابع موقع مصر 365 الدعوة التي تقدم بها الشيخ “صباح الخالد الحمد الصباح” وزير الخارجية الكويتي على ضرورة العمل على خلق آفاق جديدة مع وجود تعاون وتنسيق دولي مشترك ضد تنظيم داعش من أجل العمل على وضع استراتيجية تهدف إلى محاربة التنظيم المتطرف الإرهابي.

وقد حذر وزير الخارجية الكويتي في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش اليوم الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 والذي تم عقد فعالياته في دولة الكويت من أن المجتمع الدولي مازال يعاني من تهديد يعد تهديد مباشر من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية على الرغم من العديد من التطورات الإيجابية إلى جانب النتائج الملحوظة التي تم إنجازها على أرض الواقع.

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وتابع الشيخ “صباح الخالد الحمد الصباح” قائلاً “أصبح من الأهمية بمكان أن يبدأ تحالفنا في خلق آفاق جديدة في إطار استمرار الجهود الدولية والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، ومتابعة وتطوير الاستراتيجية التي رسمها التحالف لمحاربة تنظيم داعش”، كما شدد وزير الخارجية الكويتي على أهمية تهيئة دول العراق والقضاء على جميع العناصر الإرهابية المتطرفة بها التابعة لتنظيم داعش الإرهابي على أمل أن تسفر الجهود الحكومة التابعة لدولة العراق بالنجاح في ملاحقة مرتكبي العمليات المتطرفة الإرهابية.

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن التحالف الدولي للقضاء على “داعش”

وقد أعلن “ريكس تيلرسون” وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن التحالف الدولي الهادف إلى القضاء على تنظيم داعش الإرهابي قد نجح بالفعل في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في ثمانية وتسعين في المئة من الأراضي التي كان تحت سيطرة التنظيم المتطرف الإرهابي.

وشدد ريكس تيلرسون على أن نهاية العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي المتطرف لا تعني في نهاية الأمر حتمية القضاء على التنظيم الإرهابي المتطرفة، وأضاف أن أكثر من ثلاثة مليون شخص قد عادوا مرة أخرى إلى ديارهم بعد تهجيرهم من جانب العناصر الإرهابية المتطرفة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأكد على ضرورة العمل على إعادة إعمار تلك المناطق التي تم تدميرها من قبل عناصر التنظيم المتطرف.

وأعلن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن بلاده سوف تعمل على تقديم ما يقارب من مائتين مليار دولار بشكل إضافي من أجل العمل على إعادة جهود الاستقرار في تلك المناطق التي تم تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي المتطرف في الدولة السورية.

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