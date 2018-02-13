“أمريكا” تطالب “روسيا” بالضغط على بيونغ يانغ للتخلي على برنامجها النووي

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تابع موقع مصر 365 إعلان البيت الأبيض عن طلب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إلى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي من قيام الدولة الروسية باتخاذ المزيد من الإجراءات الهادفة إلى التخلص من “برنامج الأسلحة النووية لدولة كوريا الشمالية”.

وأعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم عن تصريح دونالد ترامب إلى فلاديمير بوتين من خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين تم مساء أمس حيث جاء في البيان “الرئيس دونالد ترامب أكد مجدداً على أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية”.

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ويجدر هنا الإشارة أن الرئيس الأمريكي قد قام بتوجيه اتهام خلال الشهر السابق على روسيا بأنها تمد يد العون والمساعدة إلى كوريا الشمالية للعمل على تفادي حدة العقوبات الدولية الواقعة على بيونج يانج بسبب سعيها الدائم إلى حيازة الصواريخ التي تحمل الرؤوس النووية ليصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي المكالمة الهاتفية التي جرت مساء أمس الاثنين بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي في أعقاب التصريحات التي أعلنها نائب الرئيس الأمريكي “مايك بنس” خلال لقاء صحفي له تم عقده من قبل صحيفة “واشنطن بوست” حول احتمالية إجراء محادثات مع دولة كوريا الشمالية.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والذي من المقرر أن يتوجه إلى كوريا الجنوبية من أجل حضور مراسم افتتاح “دورة الألعاب الشتوية الأولمبية” أن واشنطن سوف تعمل على تكثيف الضغوط الممارسة ضد كوريا الشمالية من أجل اتخاذ خطوات جادة تجاه نزع السلاح النووي.

وكانت دولة كوريا الشمالية قد قامت بإجراء العديد من التجارة العسكرية النووية الصاروخية وأجرت العديد من الاختبارات النووية ويعد هذا نوع من أنواع التحدي لقرارات منظمة الأمم المتحدة الدولية.

وأعلنت الدولة الروسية عن تأييدها للعقوبات التي تم فرضها من قبل “مجلس الأمن الدولي” ضد كوريا الشمالية خلال العام السابق 2017، ومنها فرض حظر على جميع صادرات كوريا الشمالية من الفحم والذي يعد مصدر هام جداّ للعملة الصعبة لبيونغ يانغ من أجل العمل على تمويل برامجها النووية.

وأعلنت ثلاثة مصادر مخابراتية تعمل في دول غرب القارة الأوروبية كشفت في وقت سابق عن أن كوريا الشمالية قد قامت بشحن الفحم إلى الدولة الروسية ثلاثة مرات على الأقل خلال العام السابق بعد سريان قرار حظر الاستيراد من بيونج يانج خلال الخامس من شهر أغسطس السابق لعام 2017.

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