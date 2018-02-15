ترامب يدعو المواطنين إلى تجاوز الآم عن حادث مدرسة فلوريدا الثانوية

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تابع موقع مصر 365 الدعوة التي أصدرها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اليوم الموافق يوم الخميس الخامس عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن تجاوز الآلام والتحلي بروح السكينة بعد يوم من مقتل عدد لا يقل عن سبعة عشر شخصاً برصاص مسلح أثناء تواجدهم في “مدرسة ثانوية” قائمة في ولاية فلوريدا.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب قائلاً “إن إدارته سوف تعمل على تحسين وسائل الأمان في المدارس”، وأشار الرئيس الأمريكي أنه يعتزم لقاء أسرة الضحايا في منطقة باركلاند التابعة لولاية فلوريدا، وتابع في التصريحات التي أعلنها اليوم في البيت الأبيض وقام بنقلها التليفزيون الأمريكي أنه يريد أن يوجه رسالة على جميع الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً “لستم وحدكم أبداً ولن تكونوا كذلك”.

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أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو أب لصبي في عمر الحادية عشر عاماً قائلاً “لديكم من يهتمون بأمركم ويحبونكم، ومن سيفعلون كل شيء لحمايتكم”.

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