أمريكا تطالب مجلس الأمن بأتخاذ موقف واضح أمام دعم إيران للحوثيين

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً مجلس الأمن الدولي بإقرار إجراءات ضد إيران، على خلفية دعم الحوثيين بأسلحة في اليمن .

وصرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بأن”الوقت قد حان ليتحرك مجلس الأمن تجاه ما يحدث”، وذلك بعد أن أقر خبراء الأمم المتحدة أن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي والذى يحمل رقم 2216، بعدم إرسال أي أسلحة إلى اليمن .

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وأكد التقرير على أن طهران لم تنجح في إيقاف الدعم المقدم للحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي تساعدهم على ضرب أهدافهم داخل الأراضي السعودية.

وقالت “هيلي” أن هذا التقرير يؤكد على ما كنا نحاول إثباته طوال الفترة الماضية وهو أن “إيران تقوم بنقل الأسلحة الغير شرعية إلى اليمن في تعدى قوى وخرق صارخ للكثير من قرارات مجلس الأمن”.

وأضافت في البيان الصادر، الذي تم توزيعه من قبل البعثة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن، أن “الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة فى مواصلة استنكار الأعمال الإجرامية التي تقوم بها إيران”، وأكدت على أن العالم يستحيل أن يستمر في تجاهل الرد على مثل هذه الأفعال المخزية”.

وتابعت :أنه “من المفروض على إيران أن تعرف أن التذمر أمام المجتمع الدولي له تأثيرات سلبية وعواقب وخيمة، والآن حان الوقت ليبدأ مجلس الأمن فى ممارسة مهام عمله”.

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