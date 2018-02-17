“محكمة بريطانية” تقرر بدء محاكمة “باركليز” بقضية فساد قطر بداية يناير 2019

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تابع موقع مصر 365 خضوع بنك باركليز البريطاني اعتباراً من شهر يناير القادم لعام 2019 بالإضافة إلى الشركة الأم إلى جانب أربعة مسؤولين تنفيذين سابقين لإجراءات المحاكمة في قضية الاحتيال عن طريق جمع أموال من أجل زيادة رأس المال في الدول القطرية لعام 2008.

وقد تم إجراء ملاحقات قضائية واسعة بشأن هذه القضية، وقد تم الإعلان عنها خلال وقت سابق من قبل الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، وكذلك من قبل “المكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال” في الدولة البريطانية والتي قد بدأ إجراءات التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات مضت.

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وقد قررت “محكمة ساوثورك” القائمة في العاصمة البريطانية لندن وبعد مثول إدارة بنك باركليز أمامها خلا ليوم الثلاثاء السابق أن المحاكمة سوق تبدأ خلال التاسع من يناير من العام القادم 2019 وتشمل محاكمة أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين بالبنك.

وتتعلق الدعوى القضائية ضد بنك باركليز بقيام البنك بدفع مبلغ ثلاثمائة واثنين وعشرين مليون استرليني تم دفعها على هيئة رسوم لهيئة قطر للاستثمار، ودفع ثلاثة مليارات دولار على صورة قرض تسهيلات تم إتاحته إلى الدول القطرية في إطار صفقات جانبية من أجل جمع الأموال من القطريين ومستثمرين آخرين خلال شهر يونيو وشهر نوفمبر من عام 2008.

وتضمنت الدعوى القضائية أن تلك الرسوم التي قام بنك باركليز البريطاني بدفعها إلى الدولة القطرية عمل على إنقاذ قطر من انهيار قطاعها المصرفي، وسوف تكون هذه المحاكمة هي المحاكمة الأولى من نوعها “الجنائي” التي تتم في الدولة البريطانية ضد مسؤولين تنفيذيين مصرفيين سابقين في قضية يعود تاريخها إلى “الأزمة المالية الدولية”.

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