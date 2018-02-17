بريطانيا تتعرض لأقوى زلزال منذ 10 سنوات مضت بقوة 4,4 درجة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها “شبكة سكاي نيوز” اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 حيث أعلن أن الدولة البريطانية قد تعرض لأقوى زلزال ضرب البلاد خلال 10 سنوات حسب ما أكدت عنه “هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وقد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي البريطاني عن وقوع زلزال بلغت قوته 4,4 درجة هزت جميع أنحاء الدولة البريطانية وقد شعر بها مناطق في ويلز وجنوب غرب الدولة البريطانية.

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وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية أن مركز الزلزال يبعد عشرين كيلومتر عن شمال مدينة سوانزي، ولم ترد حتى الوقت الراهن أي تقرير عن حجم الخسائر والإصابات التي نتجت بسبب الزلزال.

وقد وقع الزلزال في الدولة البريطانية في تمام الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهر اليوم بتوقيت الدولة البريطانية وكان مركز الزلزال على بعد حوالي عشرين كيلومتراً شمال شرق سوانزي.

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