الحكم على ستة صحفيين بالسجن المؤبد فى تركيا

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أصدرت أحد المحاكم التركية قراراً بالسجن المؤبد لستة صحفيين بعد ادانتهم بعلاقتهم بالمجموعة التى حاولت الانقلاب على النظام التركي في يوليو 2016.

وقررت المحكمة إصدار حكمها بالتزامن مع قرار أحد المحاكم الأخرى بالإفراج عن الصحفي التركي الألماني “دونيز يوسيل”، والذي تم القبض عليه وحبسه لمدة عاماً كاملاً بدون أن يتم توجيه أى تهمة له بشكل رسمى .

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وأدانت المحكمة الصحفيون الستة لكونهم على علاقة بـ”فتح الله جولن ” والذى هرب الى أمريكا، منذ سنوات عديدة وكانت الإدارة التركية قد اتهمته بالترتيب لمحاولة الانقلاب الفاشلة .

وقالت وسائل الإعلام التركية أن المحكمة أدانت الصحفيين بمحاولة الانقلاب على النظام الحاكم بما يتوافق مع ما يتضمنه دستور البلاد “.

ومن بين المتهمين، أخوان كان قد تم اتهامهم بـ”إرسال إشارات سرية خلال أحد البرامج التلفزيونية عشية الترتيب لمحاولة الانقلاب”.

وبعد ان تم إفشال محاولة الإنقلاب بدأت السلطات التركية، فى حملة إعتقالات ضمت 50 ألف شخص، وقامت بفصل 150 ألف شخص أخرين من وظائفهم الحكومية، كان من بينهم عدد من الأساتذة والمسؤولين في قطاع الشرطة والقضاء.

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