نتنياهو يهاجم إيران بشكل حاد خلال كلمته فى مؤتمر ميونخ الأمني

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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” إيران بشكل حاد، قائلاً أن “إيران أكبر تهديد لعالمنا”، جاءت كلمته خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر ميونخ الأمني .

وصرح “نتنياهو” إن “إسرائيل لن تسمح للنظام الحاكم في إيران بأن تلف حبل مشنقة الإرهاب حول رقابنا، وخلال حديثه ربط رئيس وزراء إسرائيل بين معاهدة ميونخ عام 1938، التي يرى الكثير من المؤرخون أنها كانت محاولة فاشلة لكانت تسعى لكسب رضاء النظام النازي في ألمانيا آنذاك، والاتفاق النووي الذي أقرته القوى الست الكبرى مع إيران عام 2015، ويرى نتنياهو إن هذا الإتفاق كان سبباً فى إطلاق العنان للنمر الإيراني”.

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وأكد “نتنياهو” على أن بلاده ” تسعى للدفاع عن نفسها بدون أي تردد إذا تطلبت الأمور، وسيكون دفاعنا ليس ضد حلفاء إيران الذين يهاجموننا فقط ولكن ضد إيران نفسها”.

ووجه “نتنياهو” هجومه أيضاً لوزير خارجية إيران “محمد جواد ظريف”، والذى كان حاضراً كممثل لإيران في مؤتمر ميونخ الأمني، وقال أن ظريف “يعتبر اللسان الفصيح الذي يختار كلمات منمقة بأسم النظام الإيراني”.

ولكن سرعان ما رد “ظريف” واصفاً تصريحات نتنياهو بأنها “السيرك الهزلي”، وقال خلال المؤتمر “لقد سنحت لكم الفرصة حتى تشاهدوا سيرك هزلي هذا الصباح لا يحتاج الرد عليه”.

واستمر “نتنياهو” في هجومه على إيران بأنها نفت، بشكل كاذب قيامها بإرسال طائرة بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وكانت إسرائيل قد أسقطت أحدى الطيارات التى دخلت مجالها الجوى نهاية الأسبوع الماضي، وتأكد انها طائرة إيرانية بدون طيار .

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