أمريكا وإسرائيل تجريان تجربة على إطلاق النظام الصاروخي “حيتس 3”

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تابع موقع مصر 365 قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 من إجراء تجربة عسكرية ناجحة لإطلاق صاروخ “حيتس 3″.

وصرحت الصحيفة الإسرائيلية معاريف” عبر موقعها الإلكتروني أن وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتعاون مع “وكالة الدفاع الصاروخي” التابعة للولايات المتحدة الأمريكية قد أجرتا تجربة عسكرية ناجحة على اختبار النظام الصاروخي “حيتس 3” اليوم.

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وقد أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن التجربة قد تم إجرائها في ساعات متأخرة مساء أمس الموافق يوم الأحد الثامن عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018، وأن نجاح التجربة يعد تطور على قدرات الدولة الإسرائيلية الدفاعية.

تصريحات موقع “والا” الإسرائيلية حول تجربة “حيتس 3”

وأعلن الموقع الإسرائيلي “والا” أن التجربة على صاروخ “حيتس 3” تم التخطيط لها مسبقاً، وتم إعدادها لاختبار قدرة الطيران الصاروخ مع قياس مدى قدرتها على اعتراض نظام السلاح المعادي، يعد صاروخ “حيتس 3” طبقة الاعتراض العليا في منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

ويجد هنا الإشارة أن خلال الشهرين السابقين قد تم إلغاء العديد من التجارب على نفس منظومة صاروخ “حيتس 3” بسبب العديد من المشاكل الفنية، وتم إجراء التجربة في منطقة التجارب القائمة بوسط الدولة الإسرائيلية بقيادة الصناعات الجوية في الدولة الإسرائيلية وبمشاركة من السلاح الجوي لإسرائيل.

وقد شهد ممثلون من “وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية” التجربة والذين تعاونوا مع “إدارة حوماه” ومديرية الأبحاث وتطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية التكنولوجية التابعة “لوزارة الدفاع” الإسرائيلية من أجل تطوير تلك النوعية من الأسلحة العسكرية.

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