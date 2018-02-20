ميركل: بريكست تضع ميزانية الاتحاد الأوروبي في موقف صعب

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قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اليوم الاثنين ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى سيجعل الاستعدادات لميزانية الاتحاد الاوروبى عملية “صعبة للغاية”، وقال مفوض الميزانية في الاتحاد الاوروبي غونتر اوتنغر ان السياسيين الاوروبيين يحتاجون الى انقاذ ما بين 12 و 15 مليار يورو لسد العجز في الميزانية الذي سينجم عن مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الاوروبي خاصة مع التحديات الجديدة مثل تعزيز التعاون الدفاعي وتأمين حدود الاتحاد الاوروبي ضد الهجرة غير الشرعية . أو زيادة المساعدة الإنمائية.

واعترفت ميركل بان دول الاتحاد الاوروبي لا تتقاسم جميعا دعوة برلين للحصول على اغذية اضافية لخزانة بروكسل بعد بريكست خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل.

ونقلت صحيفة “سودودتش تسايتونج” التى تتخذ من ميونخ مقرا لها اليوم الاثنين عن وثيقة داخلية صادرة عن الحكومة الهولندية قولها “ان هولندا لا تستطيع قبول زيادة فى اجمالى مدفوعاتها فى ميزانية الاتحاد الاوروبى.” ولا ترغب السويد والنمسا وفنلندا والدنمارك أيضا في زيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وجاء في وثيقة الحكومة الهولندية ان “الاتحاد الاوروبي الاصغر يعني ميزانية اقل”.

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وقالت المانيا انها تريد الحصول على مزيد من الاموال لميزانية الاتحاد الاوروبى فى اتفاقية ائتلاف وقعها الديمقراطيون المسيحيون فى ميركل والديمقراطيون الاشتراكيون والتى مازالت بحاجة الى موافقة اعضاء الحزب الاشتراكى السورى.

يجتمع زعماء الاتحاد الاوروبى يوم الجمعة لبحث عدة قضايا منها اختيار خلف مفوض الاتحاد الاوروبى الحالى كلود جونكر وكيفية تحقيق التوازن بين الحسابات بعد بريكست.

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